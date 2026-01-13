El fútbol argentino sumó una sorpresa para la temporada 2026: Lucas Batistuta, hijo del legendario goleador Gabriel Omar Batistuta, fue confirmado como el nuevo director técnico de Boca Unidos de Corrientes, club que competirá en el Torneo Federal A.

Con 29 años, Batistuta llega al cargo tras una exitosa etapa al frente de Romang FC, equipo de liga regional santafesina donde logró ser tricampeón y consolidarse como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en el ascenso del fútbol argentino.

El anuncio fue realizado por Iván Gold, uno de los referentes del grupo empresario que gerenciará el proyecto deportivo del club correntino en los próximos dos años, y que apostó por la llegada del entrenador para liderar la renovación futbolística de Boca Unidos.

Gold destacó la identidad de juego y el desempeño del equipo que dirigía Lucas, caracterizado por una presión alta y un estilo ofensivo, y aseguró que el club confía en su juventud y visión para llevar adelante el proyecto.

Además, Batistuta no llegará solo: el histórico ex defensor de la Selección Argentina José Chamot fue designado como Director Deportivo, mientras que Alberto Boggio será el Coordinador General, completando una estructura técnica con experiencia que acompañará al joven entrenador.

La presencia de Gabriel Batistuta también fue mencionada: según los organizadores del proyecto, el exgoleador aportó su apoyo y experiencia para facilitar el desembarco de su hijo en el club, e incluso fue clave en la presentación de la propuesta deportiva.

La llegada de Lucas Batistuta a Boca Unidos marca un paso importante en su carrera profesional y genera expectativas en la dirigencia y los hinchas, que esperan ver consolidado un proyecto de juego competitivo y con proyección en el ascenso argentino.