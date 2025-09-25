Provinciales
El IPV terminó de sortear el barrio en Angaco: habían 62 viviendas disponibles
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevó a cabo este miércoles 25 de septiembre el segundo sorteo público de viviendas del año, un evento clave para cientos de familias sanjuaninas que aspiran a la casa propia.
El segundo sorteo de esta adjudicación estuvo en el barrio Tierras del Norte, ubicado en el departamento de Angaco, donde se sortearon 62 de las 344 viviendas disponibles en total. Estas unidades corresponden a viviendas que no habían sido asignadas en procesos anteriores por diversos motivos, como el incumplimiento de requisitos, falta de documentación por parte de los postulantes o la ausencia de inscriptos para esas ubicaciones específicas.
Barrios y viviendas adjudicadas
El sorteo abarcó unidades en siete barrios de distintos departamentos. El detalle completo de las viviendas sorteadas es el siguiente:
- Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas.
- El Puerto (Calingasta, Sorocayense): 7 viviendas.
- Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas.
- El Jagual (Pocito): 13 viviendas.
- Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas.
- Caraballo II (San Martín): 61 viviendas.
- Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas.
Una alta convocatoria
La gran demanda de viviendas en la provincia se reflejó en la cantidad de inscriptos para este sorteo. Un total de 28.414 familias se anotaron para participar por la oportunidad de adjudicarse una de las 344 unidades disponibles, lo que demuestra el interés masivo en los programas de acceso a la vivienda.
Desarrollo del sorteo
El evento se realizó en la Caja de Acción Social, tal como estaba previsto. El cronograma estableció el inicio del proceso a las 8:00 horas, el cual se extendió hasta las 13:00. Posteriormente, se dio lugar a la transmisión habitual del sorteo de la Quiniela de San Juan. Una vez finalizado este, a partir de las 16:00 horas, se retomó y completó la adjudicación de todas las viviendas en disputa hasta conformar el padrón definitivo de beneficiarios.
Con la finalización de este sorteo, el IPV avanza en la regularización y asignación de su stock de viviendas, cumpliendo con el objetivo de dar respuestas concretas a las necesidades habitacionales de la población sanjuanina.
