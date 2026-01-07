Este miércoles 7 de enero, alrededor de las 9:00 horas, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Albardón protagonizó un siniestro vial en la calle Arenales, cuando circulaban de norte a sur. El accidente se produjo cuando el vehículo regresaba de prestar un servicio y se encontraba a escasos 40 metros de ingresar a su base operativa.

Según información proporcionada por Sonia Venegas, presidenta de Bomberos Voluntarios de Albardón, a DIARIO HUARPE, el incidente fue originado por un desperfecto mecánico en la unidad. El rodado era conducido por el Jefe de Cuerpo, Rodrigo Tejada, a quien se le realizó un dosaje de alcoholemia que resultó negativo.

Tras el impacto, Tejada fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica preventiva y descartar lesiones internas debido a las heridas leves sufridas. Actualmente, el jefe de la dotación se encuentra bien y ya fue trasladado a su domicilio para continuar con su recuperación.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía de San Juan junto a bomberos de la policía para asegurar la zona. Asimismo, se contó con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Chimbas, quienes asistieron en el traslado de la camioneta siniestrada hasta el cuartel de Albardón.