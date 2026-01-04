El presidente de Ucrania le pidió a Trump capturar a Putin como hizo con Maduro

Volodymyr Zelensky planteó que Vladimir Putin debería ser arrestado tras la captura y expulsión del líder venezolano Nicolás Maduro en una operación militar extraordinaria de Estados Unidos. El mandatario ucraniano se reunió con asesores de seguridad nacional europeos este sábado, donde fue consultado sobre la ofensiva de Donald Trump en Venezuela.

Al respecto, Zelensky manifestó con una sonrisa: “¿Cómo debo reaccionar ante esto? ¿Qué puedo decir?”. Seguidamente, se añadió la postura de Trump: “Si se puede tratar a los dictadores de esta manera, Estados Unidos sabe qué hacer a continuación”, insistiendo en que se debe aplicar un trato similar a Putin por la invasión a gran escala contra Ucrania.

Maduro y su esposa fueron expulsados de su país esta mañana bajo acusaciones por drogas y armas. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó la imputación en el Distrito Sur de Nueva York.

Bondi detalló que el mandatario enfrenta cargos de “conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

La fiscal sentenció: “Pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en un tribunal estadounidense”. Aunque no se han aclarado los cargos contra la esposa de Maduro, Zelensky utilizó este escenario para exigir la destitución de Vladimir Putin.