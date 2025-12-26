El Senado define hoy el Presupuesto 2026 y el futuro de la inversión en educación y ciencia

Mientras el Senado se apresta a una sesión decisiva este viernes para el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026, la atención excede las cifras macroeconómicas y se concentra en un punto específico del articulado: el polémico Artículo 30. Esta disposición, impulsada por el oficialismo, ha reavivado una profunda grieta política y reabierto el debate sobre el futuro del sistema educativo, científico y tecnológico argentino.

El núcleo del conflicto

El artículo en cuestión propone derogar una serie de leyes que establecen pisos mínimos de financiamiento para áreas clave. Entre las normas afectadas se encuentran:

La que fija un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la inversión en educación.

La que establece una senda de crecimiento progresivo para alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología.

Disposiciones que garantizan financiamiento específico para la educación técnico-profesional.

La eliminación de estos porcentajes obligatorios convierte al artículo en el eje de una discusión que amenaza con trabar la aprobación del presupuesto y condicionar la agenda legislativa hacia fin de año.

Dos visiones enfrentadas

El Gobierno nacional justifica la medida argumentando que estos pisos legales "no se cumplieron de manera sistemática" en gestiones anteriores y que, en un contexto de ajuste fiscal y búsqueda del equilibrio presupuestario, resultan incompatibles. Sostienen que su eliminación otorga "mayor flexibilidad" en la asignación de recursos y evita comprometer al Estado con obligaciones que luego no puede honrar.

Desde la oposición, las universidades nacionales, los gremios docentes y la comunidad científica, la lectura es diametralmente opuesta. Denuncian que se trata de un "retroceso estructural" y un desmantelamiento de derechos adquiridos. Advierten que, sin mínimos legales, la educación y la ciencia quedan a merced de decisiones coyunturales, comprometiendo su planificación a largo plazo y su autonomía.

El impacto concreto: recortes y advertencias

Los actores del sistema alertan que el presupuesto proyectado para 2026 es insuficiente para el funcionamiento básico:

Universidades: Señalan una brecha crítica entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas.

Ciencia y Tecnología: Ven peligrar la continuidad de proyectos de investigación, becas y la retención de talento.

Escuelas Técnicas: Denuncian que la eliminación del financiamiento específico podría significar una reducción drástica de fondos, impactando en talleres, equipamiento y programas de formación especializada.

Un escenario legislativo ajustado

El debate se desarrolla en un marco de alta tensión política. Si el Senado modifica el texto aprobado por la Cámara de Diputados –por ejemplo, eliminando o alterando el Artículo 30–, el proyecto deberá volver a la Cámara baja. Este escenario complicaría los tiempos del oficialismo, que busca una sanción rápida del Presupuesto como señal de gobernabilidad antes de fin de año.

La sesión de este viernes en el Senado no solo definirá el rumbo de las cuentas públicas del próximo año. El tratamiento del Artículo 30 expone una discusión de fondo sobre el rol del Estado, las prioridades nacionales y la visión de futuro. En el centro de la pelea, el conflicto entre el ajuste fiscal y la inversión estratégica en educación, ciencia y tecnología vuelve a chocar de frente, dejando en claro que el presupuesto es, una vez más, un mapa de las disputas políticas y sociales por venir.