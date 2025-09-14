El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó este domingo que Tyler Robinson, detenido por la muerte del activista conservador Charlie Kirk, “no está cooperando” con la investigación ni ha confesado el crimen que conmociona a Estados Unidos. El incidente ocurrió el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, cuando Kirk recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte.

Cox indicó que, si bien Robinson se mantiene en silencio, todas las personas a su alrededor colaboran con las autoridades. Entre ellas, destacó a la pareja de Robinson, quien se encuentra en proceso de transición de hombre a mujer, y que ha mostrado plena disposición a cooperar, asegurando estar impactada por el suceso.

Publicidad

Robinson, de 24 años, será imputado por homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de la justicia, según documentos judiciales. El gobernador y el expresidente Donald Trump han sugerido que se debería considerar la pena de muerte. Por el momento, Robinson permanece detenido en la cárcel del condado donde se encuentra la universidad, y se espera la formalización de los cargos en los próximos días.

El sospechoso, descrito por personas cercanas como inteligente y aficionado a los videojuegos, había mostrado un creciente interés político en los últimos años. Su familia, registrada como republicana, reside en el condado de Washington, aunque Robinson no estaba afiliado a ningún partido ni había votado en las últimas elecciones.

Publicidad

El expresidente Trump, quien asistirá al funeral de Kirk el 21 de septiembre, responsabilizó del ataque a los “lunáticos” de la “izquierda radical”.