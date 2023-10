El actual secretario de Deportes y candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, Jorge "Koki" Chica, acudió a votar en estas Elecciones General 2023. Afirmó que esperan "un porcentaje histórico en la votación" en San Juan y poner en valor los 40 años de democracia que se cumplen.

Chica votó pasadas las 10.20 en el Colegio Central Universitario, de Capital, y tras esto habló con la prensa: “Es muy importante que todos los sanjuaninos podamos expresarnos en las urnas, es importante para el país salir a buscar la bandera que tanto orgullo nos hace sentir cuando la vemos flamear y que pongamos en valor estos 40 años de democracia. Podemos expresarnos hoy, esperamos un porcentaje histórico en la votación y que todos los argentinos puedan hacerlo con toda normalidad”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esta elección no es una más para el funcionario de Deportes, ya que recientemente falleció su padre, el histórico gremialista, Juan José Chica. “Hoy mi papá me acompaña desde el pensamiento, él era una persona con mucha experiencia que me acompañó en los momentos más desafiantes de mi vida, y en esta campaña estuvo a mi lado en caminatas y llevando el mensaje a los sanjuaninos”.

Respecto de la expectativa que maneja para esta elección, Chica habló sobre las cábalas que mantiene. “Soy una persona muy creyente, comienzo siempre con el valor de la gratitud y prendo una vela a la Difunta Correa y otros santos", comentó.

Koki volvió a referirse a la participación de la gente y afirmó que “en el día de hoy vamos a tener gran concurrencia de gente en las urnas".

https://www.diariohuarpe.com/nota/gattoni-vice-de-san-juan-sobre-el-resultado-puede-pasar-cualquier-cosa--2023102210170

Para finalizar, el candidato dijo que "ahora vamos a seguir visitando las juntas y los búnkeres controlando que todo esté en orden”.