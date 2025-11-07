Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, fue beneficiado este jueves con la prisión domiciliaria por los jueces Irurzún y Boico. El ex empresario, quien estuvo casado con Cirio por nueve meses y no volvió a tener contacto con ella después de la separación, está acusado de poner drogas y un arma de fuego en el vehículo del empresario Francisco Hauque.

Tras la concesión del beneficio, que según su abogado fue solicitado por "maltrato humanitario", Piccirillo será trasladado al domicilio donde permanecerá detenido hasta el inicio del juicio oral.

La realidad de Piccirillo ahora dista mucho de ser la que experimentaba antes de su detención, ocurrida en marzo. El ex empresario no regresará a la mansión que ocupaba en Nordelta.

En su lugar, será trasladado a un departamento de un ambiente de 37 metros cuadrados que pertenece a su hermano y se encuentra ubicado en Banfield.

Este cambio es drástico: Piccirillo pasará de una lujosa propiedad que contaba con 7 habitaciones, muelle privado, cancha de tenis y fútbol, pileta climatizada y gimnasio propio, a un modesto departamento en la zona sur.

Aunque Piccirillo tenía otras propiedades más amplias en las que podría haberse alojado, decidió instalarse en el monoambiente por una cuestión estratégica. El periodista Ignacio González Prieto explicó en "Puro Show" que la elección "tiene que ver con la imagen que quiere dar". Es crucial cómo se muestre de ahora en adelante, según el periodista.

Piccirillo había sido detenido en marzo. En junio de este mismo año, el juez Sebastián Casanello amplió la acusación en su contra. Además, el juez lo embargó por 800 millones de pesos, que se sumaron a un embargo previo de 100 millones. Ahora, con cambio de abogado mediante, el empresario espera el juicio y confía en que podrá demostrar su inocencia.