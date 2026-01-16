Emmanuel Mas, lateral izquierdo sanjuanino nacido en 1989, celebró sus 37 años, y recibió un saludo especial de su excompañero de Boca Juniors, Mauro Zárate. Ambos compartieron etapas exitosas en el Xeneize, donde fueron piezas clave en la obtención de títulos importantes, como la Supercopa Argentina 2019, la Superliga 2019-20 y la Copa Maradona 2020, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

A lo largo de su carrera, Mas se destacó no solo por su proyección ofensiva desde el lateral izquierdo, sino también por su paso por equipos como San Lorenzo y San Martín, donde debutó, así como por su experiencia internacional en Orlando City y Trabzonspor. Actualmente continúa su carrera en el fútbol uruguayo con Juventud, consolidando una trayectoria que combina talento y experiencia.

El saludo de Mauro Zárate, reflejado en las redes sociales, resalta la camaradería entre los futbolistas y rememora los buenos momentos compartidos en Boca Juniors, donde juntos levantaron trofeos y dejaron su marca en la historia reciente del club. Mas, celebró recibiendo muestras de afecto de familias, amigos y colegas por sus 37 años.

Con este gesto, Zárate y Mas mantienen viva la conexión que los une no solo como compañeros de equipo, sino también como referentes de una generación que aportó títulos y alegrías al fútbol argentino.