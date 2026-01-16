Entre lágrimas, Soledad Pastorutti pidió perdón tras suspender su show en Jesús María

El Festival de Jesús María enfrentó su segunda suspensión el pasado jueves 15 de enero debido a un intenso temporal de lluvia, granizo y la consecuente crecida de arroyos en la zona.

En medio de las precipitaciones, Soledad Pastorutti intentó sostener su presentación en el escenario Martín Fierro, donde el público continuó bailando bajo el agua hasta que los organizadores ordenaron el cese del espectáculo a la 1:35 de la madrugada del viernes.

La artista logró interpretar los temas “Vienes y te vas” y “Llorando se fue” antes de retirarse del predio, el cual quedó completamente inundado. Esta interrupción climática se suma a la ocurrida el martes 13, obligando a reprogramar actividades para el lunes 19 de enero, en una edición que espera la visita del mandatario Javier Milei este viernes 16. Mientras tanto, en ciudades como Neuquén, la jornada informativa estuvo marcada por un clima de 23° y 38% de humedad.

Visiblemente conmovida y envuelta en una bandera argentina, la cantante —quien se encuentra celebrando 30 años de carrera— pidió disculpas por no poder finalizar su concierto debido a los riesgos técnicos y de seguridad. En diálogo con Cadena 3, Pastorutti manifestó: “El público fue lo más de lo más. Yo quería seguir cantando, pero tenía que respetar y había mucho en juego. Se cortó la consola y no pudimos terminar la última que nos pidieron”.