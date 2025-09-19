La firma Senda Desarrollo Organizacional anunció que se encuentra en la búsqueda de un Ejecutivo de Ventas para una importante empresa desarrollista inmobiliaria con trayectoria y alcance internacional.

La posición ofrece trabajo presencial en San Juan, con jornada de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9:30 a 13:30. Los interesados pueden conocer los detalles y postularse a través del enlace Postulación aquí.

Publicidad

Desde la consultora invitan también a compartir la oportunidad con quienes puedan estar interesados. Además, ponen a disposición sus canales de contacto para brindar más información o asesorar en la búsqueda de empleo: