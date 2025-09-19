Provinciales > Info útil
Empresa busca ejecutivo de ventas para inmobiliaria en San Juan
POR REDACCIÓN
La firma Senda Desarrollo Organizacional anunció que se encuentra en la búsqueda de un Ejecutivo de Ventas para una importante empresa desarrollista inmobiliaria con trayectoria y alcance internacional.
La posición ofrece trabajo presencial en San Juan, con jornada de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9:30 a 13:30. Los interesados pueden conocer los detalles y postularse a través del enlace Postulación aquí.
Desde la consultora invitan también a compartir la oportunidad con quienes puedan estar interesados. Además, ponen a disposición sus canales de contacto para brindar más información o asesorar en la búsqueda de empleo:
- seleccion@senda.ar
- +54 9 351 791-3835
