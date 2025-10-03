Publicidad
Provinciales > Un horno

En la previa del Zonda, el calor en San Juan fue el más alto que en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para la tarde de este viernes en San Juan por la llegada del viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En medio de esa situación, la provincia registró 35,9°, la temperatura más alta del país hasta las 17 horas.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
En medio de una alerta amarilla por viento Zonda, San Juan registró la temperatura más alta del país con 35,9 grados a las 16 horas. (Foto archivo)

San Juan vivió una jornada extrema este viernes, al ubicarse como la provincia más calurosa del país con 35,9 grados a las 16 horas, mientras se mantiene bajo alerta amarilla por la llegada del viento Zonda. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h en distintos puntos del territorio.

El ranking de temperaturas del SMN ubicó a San Juan en el primer lugar durante gran parte de la tarde. A las 17 horas continuaba liderando, aunque a las 18 cayó al segundo puesto, superada apenas por una décima por Santiago del Estero (36°). En tercer lugar quedó Salta, con 35.8ºC a las 18 horas.

La máxima prevista para este viernes era de 34°, pero fue ampliamente superada desde temprano, mientras que la mínima había sido de 16° durante la madrugada. El calor se intensificó en la previa a la llegada del Zonda, lo que explica estos registros inusuales, desde el SMN.

Sobre las fuertes ráfagas que llegarán por la tarde noche de este viernes, Bomberos y Protección Civil recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor viento y asegurar objetos en patios y terrazas. También se pidió especial cuidado con la hidratación y la exposición solar, debido al efecto combinado del calor y el Zonda.

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa más viento, no solo Zonda, sino también corrientes del cuadrante norte y sur, que podrían modificar las temperaturas en distintos momentos de la jornada.

