San Juan vivió una jornada extrema este viernes, al ubicarse como la provincia más calurosa del país con 35,9 grados a las 16 horas, mientras se mantiene bajo alerta amarilla por la llegada del viento Zonda. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h en distintos puntos del territorio.

El ranking de temperaturas del SMN ubicó a San Juan en el primer lugar durante gran parte de la tarde. A las 17 horas continuaba liderando, aunque a las 18 cayó al segundo puesto, superada apenas por una décima por Santiago del Estero (36°). En tercer lugar quedó Salta, con 35.8ºC a las 18 horas.

La máxima prevista para este viernes era de 34°, pero fue ampliamente superada desde temprano, mientras que la mínima había sido de 16° durante la madrugada. El calor se intensificó en la previa a la llegada del Zonda, lo que explica estos registros inusuales, desde el SMN.

Sobre las fuertes ráfagas que llegarán por la tarde noche de este viernes, Bomberos y Protección Civil recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor viento y asegurar objetos en patios y terrazas. También se pidió especial cuidado con la hidratación y la exposición solar, debido al efecto combinado del calor y el Zonda.

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa más viento, no solo Zonda, sino también corrientes del cuadrante norte y sur, que podrían modificar las temperaturas en distintos momentos de la jornada.