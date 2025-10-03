Provinciales > Un horno
En la previa del Zonda, el calor en San Juan fue el más alto que en todo el país
POR REDACCIÓN
San Juan vivió una jornada extrema este viernes, al ubicarse como la provincia más calurosa del país con 35,9 grados a las 16 horas, mientras se mantiene bajo alerta amarilla por la llegada del viento Zonda. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h en distintos puntos del territorio.
El ranking de temperaturas del SMN ubicó a San Juan en el primer lugar durante gran parte de la tarde. A las 17 horas continuaba liderando, aunque a las 18 cayó al segundo puesto, superada apenas por una décima por Santiago del Estero (36°). En tercer lugar quedó Salta, con 35.8ºC a las 18 horas.
La máxima prevista para este viernes era de 34°, pero fue ampliamente superada desde temprano, mientras que la mínima había sido de 16° durante la madrugada. El calor se intensificó en la previa a la llegada del Zonda, lo que explica estos registros inusuales, desde el SMN.
Sobre las fuertes ráfagas que llegarán por la tarde noche de este viernes, Bomberos y Protección Civil recomendaron extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor viento y asegurar objetos en patios y terrazas. También se pidió especial cuidado con la hidratación y la exposición solar, debido al efecto combinado del calor y el Zonda.
Para el fin de semana, el pronóstico anticipa más viento, no solo Zonda, sino también corrientes del cuadrante norte y sur, que podrían modificar las temperaturas en distintos momentos de la jornada.
