El caso judicial de “Los Borges” sumó un nuevo capítulo en el Sistema de Flagrancia. Liliana Loyola, la mujer que quedó involucrada en un escándalo familiar que terminó exponiendo a su exmarido con casi 600 gramos de cocaína en su vivienda, fue absuelta por el juez Carlos Lima en la causa penal que se le seguía.

El episodio comenzó en la madrugada del martes en una vivienda de la Villa 1 de Mayo, en Chimbas. Alejandro Alcayaga, de nacionalidad chilena, denunció al 911 que su exmujer había roto la puerta de su casa y entrado pese a tener una orden de restricción. Loyola, por su parte, también llamó a la Policía asegurando que el hombre la amenazaba con un arma. Vecinos de la zona los conocen con el apodo de “Los Borges”.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, descubrieron droga fraccionada. En total secuestraron 594 gramos de cocaína, una balanza de precisión, elementos de corte y $676.200 en efectivo. Alcayaga quedó detenido a disposición de la Justicia Federal, imputado por narcotráfico. Loyola también fue apresada y la fiscal María Paula Carena le abrió una causa en Flagrancia por daños, violación de domicilio y desobediencia judicial.

En la audiencia de este miércoles, la defensa de Loyola, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, sostuvo que no correspondía imputarle daño porque la vivienda también era de su propiedad. La fiscalía había adelantado un principio de acuerdo para un juicio abreviado, pero el juez Carlos Lima decidió absolverla. Consideró que la medida de restricción vigente, firmada el 1 de agosto de 2025, no tenía plazo determinado y no podía atribuirse una “conducta antijurídica” a la acusada.

De esa forma, el magistrado dispuso la inmediata libertad de Loyola. Sin embargo, la fiscal Carena cuestionó el fallo al sostener que la orden judicial sí estaba vigente y anunció que apelará la resolución. Mientras tanto, Alcayaga continuará detenido en el Penal de Chimbas en el marco de la investigación por narcotráfico.