Huarpe Deportivo > Sorpresa de Scaloni
Lautaro Rivero: la historia del convocado sorpresa para jugar en la Selección
POR REDACCIÓN
La sorpresa de la nueva lista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina tiene nombre propio: Lautaro Rivero, defensor de River, que a los 22 años cumplirá el sueño de vestir la camiseta albiceleste. Su historia es la de un chico que supo transformar sacrificio y carencias en esfuerzo y superación: hasta pocos años antes de debutar en Primera, vendía alfajores en los semáforos de Moreno para colaborar con la economía familiar.
Rivero, criado junto a cinco hermanos, comenzó a jugar al fútbol en Los Halcones, su club de barrio. Su talento lo llevó a River a los 14 años, donde transitó todas las categorías inferiores y llegó a portar la cinta de capitán. Sin embargo, el camino no fue fácil: a punto de quedar libre en 2023, firmó su primer contrato profesional y buscó continuidad en Central Córdoba, donde debutó en Primera y se consolidó en el fútbol argentino.
En 2025, con actuaciones destacadas como la histórica victoria en el Maracaná ante Flamengo, se ganó el reconocimiento y River ejecutó la repesca para sumarlo al plantel que disputa Copa Argentina y Libertadores. Con la banda roja, Rivero se afianzó rápidamente en la zaga y mostró carácter para asumir el desafío en el Monumental.
“Somos muy humildes y sacrificados; lo primero que quiero es que mi familia esté mejor y pueda tener todo lo que se merecen. Gracias a ellos estoy acá, luchando día a día”, declaró tiempo atrás en una entrevista con la web oficial del club.
Hoy, esa perseverancia tiene recompensa: Scaloni lo incluyó en la nómina de futbolistas que enfrentarán a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, donde Rivero compartirá concentración con Lionel Messi y los campeones del mundo.
El chico que alguna vez soñó entre alfajores y potreros, hoy cumple uno de los anhelos más grandes de cualquier futbolista argentino: vestir la camiseta de la Selección Mayor.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 19° en ambas prácticas libres del Gran Premio de Singapur y expresó su preocupación por la falta de estabilidad de su Alpine A525. El trazado urbano y las interrupciones por accidentes complicaron aún más su adaptación y preparación para la clasificación.
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 19° en ambas prácticas libres del Gran Premio de Singapur y expresó su preocupación por la falta de estabilidad de su Alpine A525. El trazado urbano y las interrupciones por accidentes complicaron aún más su adaptación y preparación para la clasificación.
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
Vecinos de la zona conocida como "La Luz del Mundo" piden al municipio y a la Secretaría de Ambiente provincial que evalúen el estado de más de 20 árboles carolinos centenarios que, por la sequía, presentan ramas secas e inclinaciones peligrosas. Advierten que ya se han registrado caídas y temen una tragedia.
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.