Un joven de 22 años, identificado como Alejo Martínez, fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva luego de ser hallado responsable de dos robos cometidos en el departamento de Rawson. La sentencia, confirmada por fuentes judiciales, se dictó tras la admisión de los hechos por parte del acusado, quien es reincidente y cuenta con antecedentes penales, motivo por el cual cumplirá la pena en el Penal de Chimbas.

El primer hecho se produjo en una vivienda de la Villa del Carril, donde Martínez, en complicidad con dos mujeres, sustrajo electrodomésticos, indumentaria y otros elementos de valor, aprovechando que los dueños de la propiedad no se encontraban en el domicilio.

Posteriormente, el 24 de septiembre, Martínez y una cómplice identificada como Pérez interceptaron a una pareja para robarles una mochila y teléfonos celulares. En esa ocasión, el joven utilizó un arma blanca para amedrentar a las víctimas y consumar el ataque.

Tras las denuncias correspondientes, la UFI Delitos contra la Propiedad inició la investigación que permitió identificar a los autores y concretar la detención de Martínez y una de sus cómplices.

Finalmente, el joven reincidente admitió su responsabilidad en ambos hechos y fue sentenciado a una condena de cumplimiento efectivo, que lo mantendrá tras las rejas durante el próximo año y dos meses.