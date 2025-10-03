Un accidente de tránsito generó preocupación esta siesta de viernes en Pocito Norte, cuando una mujer de edad se despistó sola en el lateral de Ruta 40, antes de calle 5.

Una grúa llegó rapidamente al lugar para llevarse el auto de la mujer. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, la conductora perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales ni otros vehículos involucrados en el siniestro.

La policía regulando el tránsito por el accidente. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

La mujer fue trasladada al hospital departamental por precaución, aunque los médicos confirmaron que no presentaba heridas de gravedad. “Se encontraba consciente y en buen estado general, pero decidimos llevarla para observación”, señalaron desde el servicio de emergencias.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, mientras que la investigación quedó a cargo de la Comisaría 36ª, que tomó intervención para establecer las causas del despiste. El tránsito en la zona se vio levemente afectado hasta que el vehículo fue retirado de la banquina.