Federico Petrignani, abogado defensor de Maximiliano Bapsia, confirmó la intención de su equipo legal de recurrir la sentencia de condena tras el fallo adverso emitido. La defensa anunció que interpondrá un recurso de casación contra la sentencia, una vez que logren analizar en detalle los argumentos presentados por el juez Ricardo Moine.

Según Petrignani que es codefensor de Babsia junto con el letrado Fernando Castro, el paso inmediato es esperar los fundamentos del fallo para determinar en qué se basó el juez para dictar la condena. Una vez conocidos dichos fundamentos, se procederá a "casar la sentencia de la condena".

La defensa sostiene firmemente que el fallo resulta excesivo. Incluso si la condena hubiera sido de solo seis meses, la pena les parecería desmedida. La razón principal de esta postura es que entienden que el doctor Babsia "no es responsable de la muerte de Julieta".

Por esta razón, el recurso de casación se presentará sí o sí, basándose en la revisión de los fundamentos que sustentaron la decisión judicial de condenar al doctor Babsia, según expresó para cerrar Petrignani.

El juez Ricardo Moine declaró culpable al médico Maximiliano Babsia por la muerte de Julieta Viñales en un fallo emitido en Tribunales. La condena impuesta al otorrinolaringólogo fue de dos años y seis meses de prisión condicional seis años de inhabilitación para ejercer la medicina. La defensa del profeisonal puede apelar, pues se trata de una resolución de primera instancia.