Guido Kaczka volvió a hacer reír a su audiencia con una anécdota que mezcla recuerdos familiares y un toque de surrealismo. El conductor reveló una historia que alimentó su imaginación de chico y tiene como protagonista a Susana Giménez.

La anécdota surgió a partir de una conversación en la que Guido estaba recordando su adolescencia, los autos de sus padres y las leyendas que circulaban en aquellos años, mientras hablaba con participantes del ciclo sobre la Zona Oeste del conurbano. Uno de los equipos en competencia se presentó como “El Oeste Manda”, lo que impulsó a Guido a rememorar su juventud.

El conductor enumeró algunos boliches de la zona que visitó, como Maybe, ubicado en el acceso a Ramos Mejía, y Porto Ranch, en Castelar. Fue entonces cuando relató cómo su papá, mientras manejaba el Peugeot 504 blanco de la familia, solía hacer un comentario que quedó grabado en su memoria.

Guido contó que su padre solía decir, "así como quien tira un dato": “‘¿Sabés que todos estos telos [hoteles alojamiento] son de Susana Giménez?’”. Además, sumaba: “‘Ese otro es de Moria Casán’”.

Kaczka confesó que, de niño, él y su familia “estábamos convencidos en el auto que los hoteles eran de Susana Giménez”. Recordaba ir atrás y escuchar, pensando: “Uh, mirá, es de Susana Giménez”. Kaczka admitió que lo tenía "re naturalizado" y que para él, la afirmación de su papá era “palabra santa”, llegando a creer que Susana “tenía una cadena de hoteles”.

La historia avanzó hasta el momento en que Guido, ya adulto y con trayectoria en los medios, pudo encontrarse cara a cara con la diva y sacarse la duda.

El conductor relató que “De grande se lo pregunté a Susana para sacarme la duda”. La respuesta de la diva fue espontánea, confirmando que todo era un mito: “Y me dijo: ‘Ay, no, nada que ver’”.