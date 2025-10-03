Publicidad
Santiago del Moro firmó un contrato por dos años con La 100

El conductor reveló una noticia importante para su carrera a través de sus redes sociales.

Hace 2 horas
El programa de Santiago del Moro es uno de los más escuchados en La 100.

Santiago del Moro anunció la firma de un nuevo contrato para uno de sus trabajos y expresó su felicidad por la continuidad de su exitoso programa radial. A través de sus historias de Instagram, el conductor reveló: “Contrato firmado. Sí, amigos. Seguimos al aire dos años más en La 100 con El Club del Moro”. Además, agradeció a todos los oyentes por acompañarlo, diciendo: “Gracias por ser parte de este viaje”.

La noticia de la renovación se dio a conocer el viernes 03 de octubre de 2025.

El éxito de la radiofonía y la continuidad del ciclo

El Club del Moro salió por primera vez al aire en diciembre de 2016, cuando el conductor pasó de la Pop Radio 101.5 a La 100. El programa se ha mantenido por siete temporadas consecutivas.

El ciclo de Del Moro se ha consolidado como el programa líder de la radiofonía argentina, llegando a superar récords de audiencia de 30.0 puntos. Con un equipo que se renueva cada año, el conductor continuará con su programa matutino. El horario de emisión se mantiene de lunes a viernes, desde las 5:30 hasta las 10:00, y los miércoles de 5:00 a 10:00.

