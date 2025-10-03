Cultura y Espectáculos > Emocionado
Santiago del Moro firmó un contrato por dos años con La 100
POR REDACCIÓN
Santiago del Moro anunció la firma de un nuevo contrato para uno de sus trabajos y expresó su felicidad por la continuidad de su exitoso programa radial. A través de sus historias de Instagram, el conductor reveló: “Contrato firmado. Sí, amigos. Seguimos al aire dos años más en La 100 con El Club del Moro”. Además, agradeció a todos los oyentes por acompañarlo, diciendo: “Gracias por ser parte de este viaje”.
La noticia de la renovación se dio a conocer el viernes 03 de octubre de 2025.
El éxito de la radiofonía y la continuidad del ciclo
El Club del Moro salió por primera vez al aire en diciembre de 2016, cuando el conductor pasó de la Pop Radio 101.5 a La 100. El programa se ha mantenido por siete temporadas consecutivas.
El ciclo de Del Moro se ha consolidado como el programa líder de la radiofonía argentina, llegando a superar récords de audiencia de 30.0 puntos. Con un equipo que se renueva cada año, el conductor continuará con su programa matutino. El horario de emisión se mantiene de lunes a viernes, desde las 5:30 hasta las 10:00, y los miércoles de 5:00 a 10:00.
