Política > Elecciones 2025
LLA en San Juan: Chiconi, Tejada y Sancassani presentaron sus propuestas en Jáchal
POR REDACCIÓN
Los postulantes a diputados nacionales por La Libertad Avanza, Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, realizaron este viernes una recorrida por el departamento de Jáchal en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del 26 de octubre. La comitiva fue recibida por el referente local Roberto Cabanay y participó de actividades en la villa cabecera, Tamberías y Villa Mercedes.
Durante la jornada, los candidatos mantuvieron reuniones con vecinos y comerciantes, además de brindar una conferencia de prensa en la que presentaron los principales lineamientos de su propuesta: orden fiscal, reducción de la carga impositiva y acompañamiento a la producción local.
Abel Chiconi expresó: “Somos gente nueva en la política, eso es lo que quiere Javier. La Argentina no puede seguir con una de las cargas impositivas más altas del mundo, necesitamos dar libertad a quienes producen para que Jáchal y la provincia crezcan”.
En tanto, Cristina Tejada remarcó: “Nuestra tarea es abrir la conversación y poner en marcha el cambio que la gente espera. El desafío es recuperar la esperanza y sacar adelante al país de la mano del presidente”.
Por su parte, Juan Sancassani sostuvo: “Estamos recorriendo cada rincón de la provincia para llevar el mensaje de Javier y mostrar que hay una alternativa real. Somos caras nuevas que venimos a proponer soluciones, no más promesas vacías”.
En los encuentros con comerciantes, los candidatos recogieron un reclamo común: la necesidad de trabajar sin cargas excesivas ni trabas burocráticas. “Si nos dejaran trabajar tranquilos, solos podríamos sostener y hacer crecer nuestros comercios”, manifestó uno de los comerciantes, reflejando un sentir generalizado en el sector.
La visita se enmarca dentro del recorrido provincial de la Lista 196 de La Libertad Avanza en San Juan, que postula a Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani como candidatos a diputados nacionales.
