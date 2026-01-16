En qué se refugia Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri

Juliana Awada, de 52 años, se encuentra reorganizando su vida personal tras el fin de su matrimonio de 15 años con Mauricio Macri. La ruptura, confirmada por ella misma mediante historias de Instagram, habría sido fruto de conversaciones iniciadas hace aproximadamente un año.

Actualmente, la diseñadora permanece instalada en su casa de Cumelén, un exclusivo barrio cerrado de Villa La Angostura. En este entorno patagónico de bosques y lagos, Awada ha encontrado un equilibrio alejada del ruido mediático. Recientemente, compartió una imagen jugando al tenis en una cancha al aire libre, actividad que funciona como su sostén cotidiano junto al contacto con la naturaleza.

Publicidad

Al momento de comunicar el quiebre, Juliana solicitó “respeto, silencio y cuidado para atravesar el proceso”. Además, frente a versiones que vinculaban a su expareja con Juana Viale, la ex primera dama manifestó tajante: “La gente va a hablar pavadas”. Sin dar nuevas declaraciones directas, elige mostrar su presente a través de postales simples que reflejan su búsqueda de contención y rutina familiar.