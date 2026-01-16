Sergio Gabriel Vaca, un hombre oriundo de Córdoba, fue encontrado con vida en España tras permanecer desaparecido casi tres años. Según confirmaron fuentes de la investigación a este medio, Vaca estaba al tanto de la denuncia por su desaparición y manifestó que no desea retomar el vínculo con su familia, decisión que tomó de manera voluntaria.

Vaca, residente en la ciudad de Valencia, había mantenido contacto con su familia mediante correo electrónico hasta el 27 de noviembre de 2022, cuando informó que se encontraba en un monasterio budista en Laos y prometió regresar en un año. Tras ese mensaje, eliminó sus redes sociales y dejó de responder a cualquier comunicación.

La ausencia prolongada motivó a su hija, Eliana Vaca, a iniciar una búsqueda internacional que involucró a la Cancillería argentina, Interpol y organismos de personas desaparecidas. Durante la investigación, se detectaron inconsistencias en los correos enviados y en la información proporcionada sobre su paradero, lo que aumentó la preocupación familiar.

Según relató Eliana, el cambio de vida de su padre comenzó a gestarse tras la muerte de un familiar cercano en 2022, lo que habría generado un quiebre emocional. Desde entonces, Sergio Vaca modificó sus planes, desapareció del contacto diario con su familia y se mantuvo fuera de alcance durante tres años.

Tras ser localizado en España, el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, confirmó que el hombre se encuentra en buen estado de salud y que su decisión de no retomar contacto con su familia es personal y voluntaria.