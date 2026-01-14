Encontraron maniatada a Tania Suárez tras ir a una cita de Facebook

La angustia por la desaparición de Tania, de 35 años, terminó este martes 13 de enero de 2026 cuando fue encontrada con vida en la localidad de La Cumbre, Córdoba. La mujer era buscada intensamente desde el domingo, momento en que salió de su hogar para encontrarse en el Parque Sarmiento a tomar mate con un hombre que conoció a través de Facebook Parejas.

Respecto al lugar del hallazgo, si bien versiones iniciales mencionaron la orilla de un río, la fiscal Paula Kelm aseguró que “fue en las cercanías de una estación de bomberos de dicha localidad donde la encontraron”.

Por su parte, el Director de Defensa Civil, Pablo Aguirre, precisó que Tania estaba en un descampado próximo a dicha estación y relató: “Balbuceaba en ese momento”. En concordancia, el Intendente de La Cumbre, Pablo Alejandro Alicio, afirmó que la víctima “estaba tirada en el suelo”.

Paola, tía de la joven, confirmó que la mujer se encontraba maniatada y declaró que “la familia está en viaje hacia la localidad serrana para poder reencontrarse con la víctima”.

Actualmente, las autoridades ratificaron que Tania recibe atención médica en un hospital local y que prontamente será trasladada al Polo de la Mujer. El caso se mantenía como uno de los temas principales de la actualidad e inseguridad en la provincia.