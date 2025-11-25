La tensión crece en barrio General Urquiza, en Córdoba, luego de que se produjera un nuevo hallazgo de restos humanos en un basural ubicado en un canal de la zona. La Policía encontró extremidades dentro de una bolsa de consorcio, a unos 400 metros del lugar donde días atrás un perro había llegado a la casa de una vecina llevando en su hocico un muslo humano, un episodio que conmocionó a toda la comunidad.

Según confirmaron fuentes policiales, los recientes restos fueron localizados en un cañadón utilizado como basural, en la zona de Alejandro Danel al 4800. En el operativo trabajaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, la División Canes y el DUAR, quienes rastrillaron el área hasta dar con la bolsa que contenía las extremidades.

La investigación, iniciada el 16 de noviembre, ahora toma un giro más complejo. La Fiscalía de Distrito 2, Turno 6, a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, busca identificar a la persona a la que pertenecen los restos y determinar las causas de su muerte. Una de las prioridades es confirmar si las extremidades halladas en ambas ocasiones pertenecen al mismo cuerpo, algo que será definido por el análisis forense.

Durante todo el lunes, las tareas de rastrillaje continuaron en el canal, que fue preservado con un cerco policial para facilitar la labor de los peritos. Sin embargo, las autoridades advierten que la gran cantidad de residuos dificulta la detección de nuevos indicios, por lo que no se descarta ampliar la búsqueda hacia sectores cercanos.

En paralelo, avanza el relevamiento de cámaras de seguridad de las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir cómo llegaron las bolsas al lugar y quién podría haberlas arrojado. La fiscalía intenta establecer un posible recorrido que permita identificar a personas o vehículos involucrados.

Mientras tanto, el barrio permanece en vilo. La posibilidad de que aún haya más restos en el sector mantiene a los vecinos en estado de alerta, a la espera de respuestas oficiales en un caso que se vuelve cada vez más inquietante.

