La mayoría de los argentinos sabe que Ernesto Tenembaum es un destacado periodista que comenzó su carrera en Página/12 y ha trabajado en programas como Día D y Periodistas. Actualmente, conduce el programa de radio ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en Radio con Vos. Sus seguidores también están al tanto de que es psicólogo recibido y escritor.

Lo que pocos sabían hasta ahora es que el analista político posee una habilidad sorprendente: es experto en armar el Cubo Mágico ¡en menos de un minuto!.

Tenembaum decidió compartir esta faceta, muy distinta a sus análisis políticos, publicando un video donde se lo ve realizando el desafío en uno de los pasillos de la radio. El periodista inició el proceso a las 11:31 horas y consiguió que cada una de las seis caras tuviera el mismo color cuando el reloj marcó las 11:32. "Pasiones son pasiones. Un minuto. ¡Ja!", escribió en sus redes, destacando que logró la hazaña en apenas sesenta segundos. El éxito fue producto de una gran habilidad manual y de su pensamiento lógico.

La rapidez de Tenembaum generó una oleada de reacciones positivas en sus redes. Su habilidad fue premiada con el elogio de sus seguidores, acumulando cerca de 500 comentarios. Entre las figuras públicas que reaccionaron, la conductora Georgina Barbarossa le escribió "Te amoooooo", y el actor Osqui Guzmán le envió emoticones de aplausos. Otros comentarios reflejaron la sorpresa general: "Sos un genio," "En esa no te tenia," e incluso un seguidor llamado Joaco, de 6 años, comentó que lleva mucho tiempo intentándolo.