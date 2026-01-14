Estado del Paso de Agua Negra para este miércoles 14 de enero

El Ministerio de Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente el estado del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para este miércoles, confirmando que se encuentra habilitado para la circulación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cruce fronterizo permanecerá abierto de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades hicieron especial hincapié en las medidas de seguridad y precaución que deben adoptar los conductores que transiten por la zona.

Recomendaciones y advertencias para los usuarios

El informe detalla una serie de recomendaciones fundamentales para garantizar la seguridad en la ruta:

Circulación con luces bajas encendidas: Obligatorio para mejorar la visibilidad. Respeto estricto de los límites de velocidad: Se solicita moderación extrema. Precaución por tareas de mantenimiento: Personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando trabajos en la ruta. Se debe circular con atención reducida y obedecer todas las señales e indicaciones del personal.

Teléfonos y contactos de utilidad

El Gobierno provincial difundió una lista completa de contactos oficiales para asistencia y consultas relacionadas con el paso fronterizo:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Teléfonos gratuitos: 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: Para consultas sobre cooperación internacional. Tel: (+54) (264) 4307246, 4307251, 4307208. Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile): Blanco 625, 5º piso, oficina 53. Tel: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534, 4212966, 4212532. Email: prensasanjuan@vialidad.gob.ar

Atención Médica de Emergencia: Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia). Para emergencias, marcar 107.

Información para comunicaciones internacionales

El comunicado incluyó una guía práctica para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile:

A teléfono fijo en Chile: Marcar (+56) + código de zona + número. Ejemplo para La Serena - Coquimbo (código 51): +56 51 + número.

A celular en Chile: Marcar (+56) (9) + número de celular.

Se recomienda a todos los viajeros planificar su horario de cruce dentro de la ventana habilitada (07:00 a 17:00 hs.), considerar posibles demoras por las tareas de mantenimiento y llevar la documentación personal y vehicular en regla.