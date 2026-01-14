Boca Juniors dio a conocer el parte médico oficial de los futbolistas que no estarán disponibles para el amistoso de este miércoles ante Millonarios de Colombia, que se disputará desde las 19 en la Bombonera. El encuentro marcará la primera presentación del Xeneize en la temporada 2026 y el inicio formal de un nuevo ciclo futbolístico ante su gente.

Luego de que el entrenador Claudio Úbeda anunciara la lista de 28 jugadores concentrados, se destacaron cuatro ausencias importantes: Rodrigo Battaglia, Edinson Cavani, Milton Giménez y Carlos Palacios. Todos ellos, en condiciones normales, eran firmes candidatos a integrar el once titular.

Minutos más tarde, el club detalló los motivos de cada baja. En el caso de Edinson Cavani, el delantero uruguayo padece una lumbalgia, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo. Milton Giménez, en tanto, quedó al margen debido a una pubalgia que le impide entrenarse con normalidad.

La situación de Carlos Palacios también genera atención, ya que el mediocampista sufre una sinovitis en la rodilla derecha, una lesión que lo obliga a frenar en plena pretemporada. El cuadro más complejo es el de Rodrigo Battaglia, quien fue diagnosticado con una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, una dolencia que podría demandar un tiempo prolongado de recuperación y mantenerlo fuera de las canchas durante varios meses.

Con este panorama, el cuerpo técnico deberá rearmar el equipo para el estreno del año, en un amistoso que servirá como primera prueba futbolística, para evaluar rendimientos y comenzar a delinear el funcionamiento del equipo de cara a los compromisos oficiales.

Los convocados de Boca para enfrentar a Millonarios

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García, Sebastián Díaz Robles.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz, Santiago Dalmasso, Agustín Martegani.

Delanteros: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Lucas Janson.

El posible once de Boca

Si no hay sorpresas, Boca formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.