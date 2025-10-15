Santi Maratea, reconocido influencer y conductor del ciclo de América TV, volvió a ubicarse en el centro de una fuerte polémica, esta vez con derivaciones judiciales. El conflicto se originó tras una denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de difundir consejos sobre alimentación y dietas sin contar con un título profesional que lo habilite para tal práctica, incurriendo en un posible ejercicio ilegal de la profesión.

La causa recayó en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, quien citó a Maratea a declarar a fines del mes de septiembre. Sin embargo, el influencer no se presentó ante la Justicia, lo que derivó en una escalada de la situación: el juez emitió una orden para dar con su paradero, activando un protocolo de localización en su contra.

Lejos de mostrar preocupación ante la medida judicial, Maratea utilizó sus redes sociales, su principal plataforma, para responder con una ironía que rápidamente se viralizó. "A mí me supera el concepto 'se activó un protocolo para dar con mi paradero'. Mándame un mensaje, amigo, estoy en mi casa", escribió el joven en un tono de burla hacia la formalidad del proceso.

La respuesta de Maratea no se detuvo allí. Con su humor habitual, propuso un seguimiento en tiempo real para sus millones de seguidores: “Tuve una idea. Durante todo el día les voy a decir dónde estoy. Cada lugar a donde voy les digo 'estoy acá', así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo”, bromeó.

Finalmente, el influencer no esquivó la confrontación y apuntó directamente contra la entidad denunciante, deslizando que se trataría de una movida sin fundamentos sólidos, e incluso con un tinte de disputa personal o política. Maratea aseguró que el conflicto proviene del Colegio de Nutricionistas, que, según él, "no sueltan esta pelea, que no saben ni de qué es la pelea”, concluyendo con ironía: “Tardaron menos en soltar su vínculo traumático con la comida que en soltar el conflicto conmigo”.