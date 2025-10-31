River Plate atraviesa horas de preocupación luego de que Gonzalo Montiel sufriera una molestia en su rodilla izquierda durante el entrenamiento del jueves, apenas días antes del regreso del Millonario a la competencia oficial por el Torneo Clausura. El lateral derecho, pieza clave del equipo y campeón del mundo en Qatar 2022, encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis.

Según confirmaron fuentes cercanas al club, Montiel experimentó dolores en uno de los ligamentos de la rodilla, por lo que fue sometido a estudios médicos para evaluar la magnitud del problema. El jugador había disputado los 90 minutos del partido ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina, y también ejecutó uno de los penales en la tanda decisiva que selló la eliminación de River.

Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de una lesión leve, aunque desde el cuerpo médico prefieren esperar los resultados de las imágenes antes de confirmar el diagnóstico. Si bien no se descarta que quede marginado del próximo compromiso, el club confía en que no se trate de una dolencia de gravedad.

La última vez que Montiel sufrió un inconveniente físico fue en mayo pasado, durante el Superclásico frente a Boca, en el que River se impuso 2 a 1 en el Monumental. Aquella vez padeció una molestia muscular que lo mantuvo al margen por varias semanas y que casi lo deja afuera del Mundial de Clubes, torneo en el que igualmente participó pese a no estar en plenitud física.

El plantel retomará los entrenamientos este viernes en el River Camp, donde el cuerpo técnico definirá si el lateral será evaluado nuevamente o si comenzará un período corto de recuperación diferenciada. En caso de confirmarse una lesión ligamentaria, el jugador podría quedar fuera de las canchas por varias semanas, justo en un momento clave del calendario.