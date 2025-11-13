Un reciente estudio titulado "Infancia, adolescencia y bienestar digital" muestra que el 78,3% de los niños de 10 y 11 años ya están presentes en alguna red social. Además, uno de cada cinco pasa más de 10 horas en línea durante los fines de semana, evidenciando la profunda influencia de la tecnología en sus vidas.

El informe, elaborado por Red.es, Unicef España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática, se basó en más de 100.000 entrevistas realizadas a 93.000 estudiantes entre 10 y 20 años y 7.000 docentes de toda España.

Respecto al uso de dispositivos, el 51,6% de los alumnos de 5º y 6º de primaria ya posee un celular propio, cifra que aumenta al 86% a los 12 años. Casi la mitad de ellos, un 44,3%, lleva el teléfono a la escuela y uno de cada tres lo consulta durante las clases. Además, el 41,2% duerme con el dispositivo en su habitación.

En cuanto a las redes sociales, el 79,2% de los niños sigue a algún influencer, y un 21,3% cree que podría convertirse en uno. Sorprendentemente, un 7,8% ya trabaja creando contenido con esta finalidad.

El estudio también alerta sobre riesgos digitales significativos. El 25,1% de los jóvenes ha recibido mensajes con contenido sexual, mientras que el 11,3% admite haber enviado este tipo de mensajes. Un 14,9% recibió fotos o videos eróticos y el 6,4% los compartió. Además, un 2,9% reportó haber sido chantajeado con material íntimo.

El contacto con desconocidos en línea es frecuente: casi 6 de cada 10 admitieron haber conversado con personas no conocidas y el 14,3% llegó a reunirse en persona con alguien conocido solo por Internet. También, el 7,8% recibió proposiciones sexuales de adultos, cifra que asciende al 9,4% entre las chicas.

Aunque estos datos son preocupantes, el informe señala una leve disminución respecto a 2021 en varios indicadores, salvo en la edad del primer móvil, que se mantiene en torno a los 11 años. Por ejemplo, el porcentaje de niños con móvil propio bajó del 94,8% al 92,8%, y los que duermen con el dispositivo disminuyeron del 58,4% al 47%. También se redujo el sexting pasivo, del 26,8% al 15,7%, y el activo, del 8% al 5,9%.

En relación con otros contenidos, el 29,6% del alumnado admitió haber visto pornografía, con una edad promedio de acceso de 11,6 años. En más de un tercio de los casos (36,7%) el primer contacto fue accidental, y los chicos lo consumen en una proporción mucho mayor que las chicas (42,3% frente a 16,7%).

Sobre videojuegos, el 53,5% juega al menos una vez por semana y el 18,7% casi todos los días, dedicando un promedio de 7,14 horas semanales. Además, uno de cada cuatro utiliza videojuegos para mayores de 18 años y el 4,7% pasa más de 35 horas semanales frente a la pantalla.

En materia de apuestas, uno de cada diez adolescentes reconoció haber apostado dinero, y casi el 80% comentó que no le solicitaron el DNI para hacerlo.

El entorno familiar también juega un papel fundamental. El 53,5% de los padres dialoga con sus hijos sobre los riesgos de Internet y el 46% establece límites en el uso de dispositivos. Sin embargo, un 23,7% de los menores afirma que sus padres usan el móvil durante las comidas familiares, lo que refleja un ejemplo digital poco adecuado.