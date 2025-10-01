Evangelina Anderson confirmó en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 que está nuevamente enamorada de "una persona que conozco hace mucho", revelando que este sentimiento ya existía antes de su relación con Martín Demichelis. Esta revelación se dio en medio de un tenso pero picante cruce con Yanina Latorre, a quien desafió a mostrar el supuesto video que la panelista aseguraba tener sobre Eva y un hombre casado.

La alfombra roja de la reciente entrega de los Martín Fierro 2025 fue el escenario de un inesperado encuentro entre Evangelina Anderson y Yanina Latorre. El cruce entre ambas captó la atención de los presentes y generó un momento de tensión y picardía.

El cruce comenzó con un tono desafiante, pero humorístico. "Juralo por Lolita", lanzó Anderson, refiriéndose a la hija de Yanina. Ante el desafío, la panelista juró por su propia hija. Afirmó que, en el video que ella tenía, Evangelina entraba a un edificio y el hombre supuestamente casado ingresaba después.

La modelo no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario directo a Yanina: "¿Con un casado? Si es verdad, decilo ahora". Los cronistas, aprovechando el momento, comenzaron a cantar "que lo diga, que lo diga". Mientras Yanina se retiraba del lugar, Eva concluyó, dejando clara su postura sobre la supuesta existencia del video: "Tiene miedo".