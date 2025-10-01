Silvio Soldán, de 90 años, se refirió con crudeza al delicado estado de salud de su hijo mayor, Silvio Augusto "Silvito" Soldán, de 56 años, quien permanece internado en un centro neuropsiquiátrico.

Soldán reveló que Silvito atraviesa una enfermedad mental irreversible, lo que ha obligado a su internación permanente. Aunque el conductor se mantiene vigente en los medios, confesó en una entrevista que la situación es "muy, muy difícil" y que, si bien los tratamientos pueden estabilizarlo, una cura definitiva es imposible.

Según el relato del conductor, su hijo "se puede mejorar, pero curarse es imposible", enfatizando que no existe una cura definitiva para su padecimiento. Silvio Soldán resumió su rol actual en aceptar lo que le da la vida, acompañarlo y sostenerlo en todo momento, con la serenidad que le entregan sus nueve décadas de experiencia. "Lo que te da la vida, lo tenés que aceptar”, afirmó.