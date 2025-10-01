Los concejales Felipe Tañez y Silvia Casas presentaron un pedido formal dirigido al Intendente de Jáchal, con el objetivo de obtener detalles específicos y pormenorizados sobre el uso del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). El documento, insta a la actual gestión municipal a que brinde información sobre el uso de los recursos que involucra a la gestión pasada, de Miguel Vega, y a la actual que encabeza Matías Espejo.

Específicamente, los concejales Tañez y Casas solicitan que el intendente Matías Espejo informe a los jachalleros sobre los destinos que tuvieron esos fondos, cumpliendo con lo estipulado por el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal.

Publicidad

El foco está puesto en la necesidad de que la gestión brinde una rendición de cuentas pormenorizada del mencionado Fodere, herramienta clave para la ejecución de obras y proyectos municipales, y su correcto destino y fiscalización es un pilar fundamental de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El tono del documento presentado por la oposición es claro y deja poco margen de maniobra para el Ejecutivo municipal. Los firmantes indicaron que esperan una pronta respuesta y fijaron un plazo perentorio de 10 días hábiles.

Publicidad

La exigencia de este plazo subraya la urgencia con la que la oposición busca esclarecer el manejo de los recursos. Hay que subrayar que el periodo del que se solicita la información incluye también el final del mandato de Miguel Vega, el intendente anterior a Espejo.

Según figura en la solicitud, no hay datos públicos respecto a los detalles de las obras que se fondearon con estos recursos y tampoco rendición de cuentas de lo realizado, ya sea por Vega como por Espejo.

Publicidad

Vale recordar que el Fodere es enviado por la gestión Ejecutiva provincial luego de que se aprueben las obras que solicitan las comunas, pero como requisito deben cumplir con la responsabilidad fiscal de sostener el nivel de gastos y nombramientos en la administración comunal.