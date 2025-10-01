Jorge Rial encendió los rumores de un posible regreso a la conducción de Gran Hermano (GH) tras un picante ida y vuelta con Alejandro Fantino al aire. Este coqueteo se produce en un momento clave, ya que Telefe está preparando la versión “Generación Dorada” de GH para 2026, una edición que se anticipa como "de lujo", abriendo la puerta a famosos e incluso a ex participantes y con un estreno previsto para febrero. Aunque no hubo confirmaciones oficiales sobre una negociación en curso, el silencio estratégico de Rial ante la pregunta directa de Fantino dejó "flotando la posibilidad" de que vuelva a estar al frente del reality que condujo durante casi una década.

El fuerte rumor se originó durante el programa que Jorge Rial conduce en Carnaval, en un ida y vuelta con Alejandro Fantino que desató el debate en pasillos y redes. Fantino lanzó la consulta clave, emulando sonidos de ametralladora, y preguntó: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”. Rial respondió inicialmente con un “¿eh?” entre risas, ganando tiempo para no decir ni sí ni no, pero dejando el suspenso servido. Acto seguido, el periodista compartió una anécdota de negociación que data de la primera edición de GH.

Publicidad

Rial recordó que en ese momento había firmado por una sola edición, pero a los tres días le pidieron firmar por más. Rial comentó que, ganando 20, pidió 50 y se lo concedieron, agregando con autoironía: “Fui un pelotudo, les tendría que haber pedido 100”. Esta frase, entre la burla y el sincericidio, prendió rápidamente en las redes.

El tema escaló cuando Viviana Canosa se sumó a la conversación, inquirió: “¿Y ahora cuánto pediste?”. Sin embargo, Rial no respondió, manejando la situación con un "silencio estratégico" y una "sonrisa de costado" antes de pasar a otra cosa, lo justo para mantener la posibilidad abierta sin confirmaciones. Este contexto suma condimento, ya que, tras el regreso exitoso del formato en 2022, Telefe ya está calentando motores para la nueva etapa.