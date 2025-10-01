“No matamos a nadie, me están echando la culpa nada más”. Con esas palabras, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rechazó cualquier vínculo con el triple narcofemicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El joven de 20 años fue detenido este martes en Pucusana, Perú, cuando intentaba ocultarse en la parte trasera de un camión de pescado en la Panamericana Sur.

La captura fue realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un seguimiento internacional coordinado con la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas peruana. Según los investigadores, “Pequeño J” era el principal prófugo del caso y estaba señalado como autor intelectual de los asesinatos ocurridos en Florencio Varela, que generaron conmoción en la Argentina.

En un breve contacto con periodistas durante su traslado, el detenido insistió en su inocencia y pidió que “encuentren al culpable porque yo no tengo nada que ver”. Su declaración, en medio de un fuerte operativo de seguridad, se convirtió en el eje de un caso que no solo tiene ribetes judiciales, sino también políticos y diplomáticos por su alcance internacional.

Los investigadores rastrearon a Valverde Victoriano a través de sus teléfonos celulares, lo que permitió seguir su recorrido desde Bolivia hasta Lima. Cambió varias veces de chip y logró evadir controles policiales antes de ser interceptado. En paralelo, su ladero Matías Agustín Ozorio fue arrestado poco más de una hora antes, en otro operativo reservado para no alertar al principal acusado.

El general Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri, confirmó que “Pequeño J” permanecerá bajo custodia mientras se tramite su extradición a la Argentina. El procedimiento, a cargo de Interpol y la Policía Federal, podría demorar semanas.

Mientras tanto, las autoridades argentinas remarcan que la prioridad es que los dos detenidos enfrenten cuanto antes a la Justicia. Sin embargo, la declaración pública de inocencia de “Pequeño J” abre un nuevo capítulo en un expediente que ya es seguido de cerca en Argentina, Perú y Bolivia.