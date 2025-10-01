El sanjuanino Jaime Muñoz luchó en el 4to round de La Voz Argentina con una interpretación íntima y muy sentida de un clásico del tango, logrando tocar la fibra sensible de los coaches y el público. Su actuación, destacada por su identidad artística y madurez, le valió elogios unánimes y la mención de su coach, Lali Espósito, de que merece un lugar en la final. Aunque su desempeño lo coloca como favorito, la tensión se mantiene, ya que la confirmación de su pase a la próxima ronda se revelará oficialmente este miércoles, cuando se conozcan los resultados.

Durante la noche de este martes, La Voz Argentina ofreció una nueva emisión con el inicio del 4to round del certamen. En esta etapa, los equipos que cuentan con cinco participantes cada uno (liderados por Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti) comenzarán a eliminar a uno de ellos.

Jaime Muñoz volvió a dar batalla en el certamen televisivo y, al ritmo del tango, volvió a destacarse, acercándose cada vez más a la final. Para esta ronda, apostó con una versión de un clásico del tango: "Y todavía te quiero".

Su coach, Lali Espósito, aseguró que Jaime está demostrando cada vez más por qué merece un lugar en la final. Espósito afirmó que el sanjuanino "tiene un estilo único, canta con el corazón y eso se nota en cada nota”.

Aunque su desempeño fue celebrado y lo posiciona como uno de los favoritos, la tensión no desaparece. La confirmación de su continuidad en La Voz Argentina se conocerá este miércoles, cuando se revelen oficialmente los resultados de esta etapa del certamen.