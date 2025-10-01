Lali Espósito asistió al ciclo español La Revuelta, conducido por David Broncano, donde reveló sin filtros en qué invierte su considerable patrimonio, generando una ovación y dejando en evidencia su diferencia con figuras mediáticas como Wanda Nara.

Lali confesó que le da "vergüenza gastar" en artículos de lujo como "carteras caras", asegurando que su objetivo principal siempre fue que toda su familia tuviera un techo. La artista explicó que su "dinerito" está puesto en que los suyos tengan una mejor vida, además de la suya propia.

En una sección clásica del programa La Revuelta, le preguntaron a Lali cuál era su “patrimonio total”. La artista, quien lleva 23 años de trabajo, respondió con sinceridad. Ella aclaró que no diría que está "forrada", pero que sí le “va bien” económicamente.

Fiel a su estilo, Lali reveló en qué no gasta su dinero. “A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas”. La cantante justificó su postura al asegurar: “Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”.

Su frase fue inmediatamente asociada con Wanda Nara, quien hace de la ostentación de sus carteras una actividad conocida. Lali admitió que sí se da algunos gustos y que muchas de las cosas que usa son regalos que recibe.

La gran ovación del público en el estudio llegó cuando ella explicó dónde invirtió realmente su dinero. Lali dijo que, a medida que crecía, para ella lo más importante siempre fue que “toda mi familia tenga un techo”.

La cantante reveló: “Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”.

Lali, al igual que Ricardo Darín, quien fue consultado en el mismo programa, elige mezclar humor y humildad frente a estas preguntas incómodas sobre su fortuna. Darín había contestado, entre risas, que su dinero estaba “todo guardado”, después de “muchos años de facturar millones y millones”.