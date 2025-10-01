Publicidad
Tinelli dijo que está muy dolido luego de que Tini Stoessel lo acusara de estafar a su papá

El conductor se sinceró sobre su vínculo con la familia Stoessel y reveló por qué el viejo juicio con Alejandro Stoessel le causó tanto dolor.

Hace 3 horas
La cantante le dedicó una canción exponiendo al conductor.

Marcelo Tinelli confesó sentirse dolido por su vínculo con Tini Stoessel, tras abordar la histórica pica con su padre, Alejandro Stoessel, debido a un viejo juicio. Frente a casi 40 mil conectados en streaming, Tinelli reveló que, aunque comprende la posición de Tini respecto a lo que sucedió con su papá, el quiebre lo afectó personalmente debido a que sus hijas adoran a la cantante.

El conductor dijo: "No me jodió, me dolió. El otro día estuve con Alejandro (Stoessel)". Explicó que la situación le dolió porque sus hijas la adoran y son amigas de Tini. Además, él conoce a Rodri de Paul y sabe la historia que tienen, y su hijo Francisco es amigo de Fran Stoessel.

Tinelli también manifestó que entiende que Tini sintió lo que sintió con respecto a lo que pasó con su papá. Sobre aquel proceso judicial que los enfrentó con Alejandro Stoessel, el conductor agregó que nunca hubiera querido llegar a juicio con él. Recordó que Alejandro había trabajado como director artístico de la productora y se le pagó.

Después, Alejandro Stoessel argumentó que la idea de Patito Feo era suya. Tinelli cerró el tema judicial señalando que no lo entendió, ya que eran 3 los ideólogos de todo eso, y cada uno se defendió. Finalmente, el conflicto llegó a la Corte Suprema, y la Corte decidió que, al final, Tinelli tenía razón.

