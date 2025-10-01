Marcelo Tinelli confesó sentirse dolido por su vínculo con Tini Stoessel, tras abordar la histórica pica con su padre, Alejandro Stoessel, debido a un viejo juicio. Frente a casi 40 mil conectados en streaming, Tinelli reveló que, aunque comprende la posición de Tini respecto a lo que sucedió con su papá, el quiebre lo afectó personalmente debido a que sus hijas adoran a la cantante.

El conductor dijo: "No me jodió, me dolió. El otro día estuve con Alejandro (Stoessel)". Explicó que la situación le dolió porque sus hijas la adoran y son amigas de Tini. Además, él conoce a Rodri de Paul y sabe la historia que tienen, y su hijo Francisco es amigo de Fran Stoessel.

Tinelli también manifestó que entiende que Tini sintió lo que sintió con respecto a lo que pasó con su papá. Sobre aquel proceso judicial que los enfrentó con Alejandro Stoessel, el conductor agregó que nunca hubiera querido llegar a juicio con él. Recordó que Alejandro había trabajado como director artístico de la productora y se le pagó.

Después, Alejandro Stoessel argumentó que la idea de Patito Feo era suya. Tinelli cerró el tema judicial señalando que no lo entendió, ya que eran 3 los ideólogos de todo eso, y cada uno se defendió. Finalmente, el conflicto llegó a la Corte Suprema, y la Corte decidió que, al final, Tinelli tenía razón.