Morena Rial, la hija de Jorge Rial, fue trasladada este miércoles a una cárcel común, la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, donde deberá permanecer hasta el día del juicio por incumplir gravemente los requisitos de su excarcelación.

La Justicia tomó esta decisión después de que se confirmaran falencias cruciales, como la inconstancia en el tratamiento psicológico y psiquiátrico (sin detallar profesionales ni frecuencia), la falta de constancia de empleo y la ausencia de justificación a presentaciones judiciales en agosto y septiembre. La mediática, que estaba alojada en la Fiscalía de San Isidro, fue llevada allí por la policía de Tigre, y ahora la incertidumbre gira en torno a la custodia de su hijo menor.

Siguen las malas noticias para Morena Rial, luego de que fuera detenida el lunes 29 de septiembre. Esta detención ocurrió por incumplir los requisitos impuestos por la Justicia para mantener su beneficio de excarcelación. Desde el momento de su detención, la hija de Jorge Rial estuvo alojada en la Fiscalía de San Isidro. Sin embargo, la Justicia decidió su traslado a una cárcel común.

El colega de América Carlos Salerno informó que la policía de Tigre fue quien trasladó a Morena. Su nuevo destino es la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Salerno detalló que la decisión judicial implica que Morena "pasará los días que le quedan hasta el día del juicio, en la cárcel". Es un dato relevante que en esta misma unidad penitenciaria se encuentra detenida "La Toretto".