La fuga de los dos prófugos más buscados de la Argentina terminó este martes en Perú, donde fueron detenidos con pocas horas de diferencia. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, acusados por el triple narcofemicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en Florencio Varela.

La captura fue confirmada por el general Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú, y ratificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. “La prioridad es traerlos cuanto antes”, indicaron fuentes oficiales, en coordinación con Interpol Argentina.

Los detenidos serán trasladados por diferentes vías. En el caso de Ozorio, argentino, se aplicará la expulsión inmediata, como ocurrió con Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en Bolivia y enviado sin intervención judicial a Buenos Aires. En cambio, para “Pequeño J”, de nacionalidad peruana, se inició un pedido de extradición presentado por el juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara. El trámite podría demorar semanas, aunque se busca agilizarlo.

Ambos no enfrentan procesos judiciales en Perú, lo que permitirá que los plazos sean más cortos. Una vez concretada la entrega, quedarán bajo custodia de Interpol y la Policía Federal hasta ser entregados a las autoridades bonaerenses.

Existen antecedentes recientes de procedimientos similares entre Argentina y Perú. Uno fue el de Raúl Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, jefe narco que fingió su muerte para evadir la Justicia y que fue extraditado en 2023 tras resolver una causa pendiente en Lima. Otro, el de Jhon Paul Revilla Estrada, alias “Burro”, sobrino del histórico capo Marco Estrada González, quien fue deportado dos veces desde nuestro país pero regresó a controlar el negocio en el Bajo Flores hasta ser nuevamente arrestado en Perú en 2023.