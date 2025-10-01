El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, encabezó este martes el acto de inauguración de la renovación integral de la Plaza Héroes de Malvinas en el departamento de Santa Lucía. La ceremonia, que marcó la culminación de una significativa obra de intervención urbana, contó con la presencia del intendente local, Juan José Orrego, así como de ministros provinciales, otras autoridades y vecinos de la zona. El nuevo espacio público, ubicado en la Avenida Colón Norte y calle Neuquén del Barrio Bermejito, fue financiado con fondos municipales.

Durante su alocución, el gobernador Orrego destacó que el proyecto trasciende el concepto de una plaza tradicional para convertirse en una mega obra equipada con un polideportivo, un circuito de salud y una nueva iluminación, representando un valor agregado que moderniza el espacio. Asimismo, subrayó que la denominación Héroes de Malvinas constituye un homenaje permanente a quienes defendieron la soberanía nacional, más allá de la fecha específica de inauguración. Por su parte, el intendente Orrego resaltó la importancia de esta plaza para la Zona Norte del departamento y reconoció el apoyo del gobierno provincial para la concreción de estas acciones.

La creación de este espacio verde tuvo como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la provisión de un ámbito moderno, seguro e inclusivo para el esparcimiento y el deporte. Para garantizar su seguridad y funcionalidad, la obra incluyó un completo sistema de iluminación LED con cableado subterráneo, complementado con bolardos lumínicos y paradas de transporte público de última generación. El equipamiento fue diseñado para fomentar el bienestar y la actividad física, e incorpora equipamiento de salud urbana y un juego infantil de vanguardia con piso de seguridad para niños de distintas edades. El mantenimiento de las áreas verdes está asegurado mediante sistemas de riego por aspersión y goteo.

El diseño del espacio se completó con nuevo mobiliario urbano de hormigón, una cuidada forestación, cartelería y trabajos de pintura que refuerzan la identidad del lugar. Un mástil de 22 metros con iluminación LED se erige como un elemento central y simbólico de la plaza. En su conjunto, la renovación busca fortalecer la identidad barrial y consolidar a la Plaza Héroes de Malvinas como un lugar de encuentro y desarrollo comunitario para los habitantes de Santa Lucía.