El cantante y también conductor de la plataforma de streaming Olga, Benjamín Amadeo, anunció una "noticia mega fabulosa" al revelar que espera un hijo para fines de marzo con su novia Martina. El anuncio fue realizado en un show en vivo, donde el artista se mostró "movilizado hasta las fibras más íntimas", confirmando así que la familia, nacida hace solo dos años, se agranda.

El artista, quien también es recordado por su paso como ex Casi Ángeles, subió al escenario para soltar el secreto que había "guardado bajo llaves". Rodeado de sus fanáticos, el blondo exteriorizó la gran novedad.

En ese contexto de música y luces, Amadeo confirmó que "en unas semanas, vamos a agrandar la familia”. También compartió la fecha aproximada, añadiendo que se enteraron de que esperan al bebé "para fines de marzo”.

El cantante recordó que, mientras componía una canción, guiado por el concepto del “amor infinito, profundo" que inspira a los hijos, se miró la mano y pensó en su "pequeña Andes". La relación con Martina se consolidó hace apenas dos años, dando inicio a esta familia que ahora se agranda.

Benjamín bromeó, con su "humor como combustible", sobre la identidad futbolística del nuevo bebé. El conductor aseguró que la pequeña criatura que "aterrizará en un par de meses" será "Un hincha del Rojo más".

Con autoironía, Amadeo agregó que "La sociedad entendió que el club de fútbol se traspasa y no hay muchos cuestionamientos". No obstante, señaló que si el hijo quisiera cambiar de club, "podés, como todo en la vida”.