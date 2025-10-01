Policiales > Agenda cultural
El Festival Guitarras del Mundo llega al Auditorio Juan Victoria con entrada gratuita
POR REDACCIÓN
El Auditorio Juan Victoria será sede de una nueva edición del Festival Guitarras del Mundo el próximo miércoles 1 de octubre a las 21.30 horas. El evento, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en conjunto con UPCN, contará con la participación de destacados guitarristas de Uruguay, Argentina y la provincia de San Juan, en una función de entrada libre y gratuita.
El espectáculo reunirá en un mismo escenario a Sergio Fernández Cabrera representando a Uruguay, Carlos Martínez como exponente de Argentina y a Esteban "El Duende" Muñoz en representación de San Juan. Esta edición continúa con la tradición de más de tres décadas del festival, que convoca anualmente a guitarristas de diversas procedencias para compartir un repertorio que integra emociones, culturas y sonidos universales.
Como parte del evento, se realizará un reconocimiento especial a Ricardo Gregoire en consideración a su aporte al desarrollo de la cultura y la identidad nacional. El festival se consolida como un espacio que une generaciones, sensibilidades y territorios en torno a la guitarra, instrumento que se mantiene como voz de la memoria colectiva y símbolo de hermandad cultural.