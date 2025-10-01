El Auditorio Juan Victoria será sede de una nueva edición del Festival Guitarras del Mundo el próximo miércoles 1 de octubre a las 21.30 horas. El evento, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en conjunto con UPCN, contará con la participación de destacados guitarristas de Uruguay, Argentina y la provincia de San Juan, en una función de entrada libre y gratuita.

El espectáculo reunirá en un mismo escenario a Sergio Fernández Cabrera representando a Uruguay, Carlos Martínez como exponente de Argentina y a Esteban "El Duende" Muñoz en representación de San Juan. Esta edición continúa con la tradición de más de tres décadas del festival, que convoca anualmente a guitarristas de diversas procedencias para compartir un repertorio que integra emociones, culturas y sonidos universales.

Publicidad

Como parte del evento, se realizará un reconocimiento especial a Ricardo Gregoire en consideración a su aporte al desarrollo de la cultura y la identidad nacional. El festival se consolida como un espacio que une generaciones, sensibilidades y territorios en torno a la guitarra, instrumento que se mantiene como voz de la memoria colectiva y símbolo de hermandad cultural.