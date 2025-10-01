Silvestre Valenzuela, el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, hizo su debut inesperado en la alfombra roja de los Martín Fierro, acaparando la atención y desatando una explosión de memes en las redes sociales. El joven de 17 años asistió a la gala, un evento que reunió a las figuras más importantes de la televisión argentina, vestido con un elegante traje negro. Silvestre acompañó a su madre, Mirtha Legrand y el resto de su familia, pero fue su presencia lo que se robó todas las miradas, convirtiéndolo en el protagonista viral de la noche.

La gala de los Martín Fierro se llevó a cabo en el Hotel Hilton. Mirtha Legrand llegó escoltada por su hija Marcela Tinayre, su nieto Nacho Viale, y su nieta Juana Viale. Justo detrás de ellos, caminando unos pasos de las divas, se encontraba Silvestre Valenzuela, quien tiene 17 años y es el hijo del medio de Juana y Gonzalo Valenzuela.

Silvestre, vestido con un elegante traje negro, se mantuvo paciente detrás de la familia mientras daban notas a la prensa. Además, posó pacientemente para todas las fotos que le pidieron. Silvestre no se despegó de su mamá durante el evento.

Aunque se mantuvo tranquilo en la alfombra, Silvestre no imaginó que en las redes sociales, específicamente en X (anteriormente Twitter), estaba causando un gran revuelo. Su presencia inesperada y debut "causó sensación".

Para muchos usuarios de X, Silvestre tenía algo de "galán rebelde" que llamó poderosamente la atención. Esto provocó que empezaran a surgir toda clase de chistes, lo que se tradujo en una explosión de memes divertidos sobre su aparición en la premiación.