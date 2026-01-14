Falla eléctrica en heladera provocó incendio en vivienda de Rawson: un policía resultó intoxicado

Un incendio registrado en una vivienda del barrio Güemes, en Rawson, dejó como saldo a un efectivo policial intoxicado por inhalación de humo, tras intentar ayudar a sofocar las llamas. El siniestro, según las primeras informaciones, se originó por una falla eléctrica en una heladera.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Vélez Sarsfield y Andrade, propiedad de José Fernández, de 59 años, quien resultó el principal damnificado. El fuego se habría iniciado en una de las habitaciones traseras de la vivienda, utilizada como lavadero, a causa de un desperfecto en el electrodoméstico.

Al percatarse del incendio, el dueño de casa intentó apagarlo junto a un vecino, identificado como Fernando Aballay, de 28 años. Aballay es efectivo de la Comisaría 13ª y, de manera casual, se encontraba de franco en el momento del incidente. Durante los esfuerzos por controlar las llamas, el agente inhaló una cantidad considerable de humo, lo que le provocó una descompensación y síntomas de intoxicación.

Ante la emergencia, se movilizó al lugar el interno 110 de Emergencias Médicas, a cargo del enfermero Marcos Rojas (MP 3710), quien brindó asistencia primaria al policía intoxicado. Según los reportes, la atención fue proporcionada in situ sin que fuera necesario un traslado a un centro asistencial.

Minutos después, dotaciones de Bomberos arribaron al domicilio y lograron sofocar por completo el incendio. Su rápida intervención fue crucial para evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la vivienda, limitando los daños materiales a la zona del lavadero.