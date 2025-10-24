La emisión de Los 8 escalones se convirtió en el escenario de un jugoso chisme que dejó a todos "con la boca abierta". El momento de la revelación surgió cuando, durante una simple trivia sobre relaciones amorosas, en la pantalla apareció la foto de Fede Bal.

Lo que parecía un instante trivial, se transformó en un disparador de secretos. El panelista Marcelo Polino aprovechó el contexto para "tirar la primera piedra". Polino recordó el revuelo mediático que generó el streaming de Martín Cirio que comenzó a ventilar detalles de la vida de Fede Bal.

Ante la mención del actor, Pampita recordó la "curiosa revolución" que se armaba cuando Bal participaba del Bailando. La conductora confesó que varias mamás del colegio le preguntaban desesperadas: “¿qué día baila Fede? ¿Puedo ir?”. Ella admitió no comprender del todo el fenómeno, pero afirmó: “Tiene algo Fede Bal”, describiendo el magnetismo que generaba.

Fue entonces cuando Polino remató sin anestesia, confrontando a la conductora directamente: “Pero él gustaba de vos, ¿te acordás en un Bailando?”.

Pampita reaccionó al instante, con "rapidez quirúrgica", negando cualquier tensión romántica. Su respuesta fue una elegante excusa para salir de la situación: “Pero él gustaba de todas, como dice la frase”.

El tema no se cerró ahí. Barbie Simons se sumó a la ronda de confesiones con un murmullo que "incendió el estudio". Simons deslizó: “Yo escuché por ahí, de una amiga de una amiga, que es muy buen amante. Como que, de puertas para adentro, es encantador, es seductor”.

Finalmente, y sin escapatoria, Pampita coronó la secuencia con una reflexión sobre el fenómeno Bal: “¿Pero vos creés que las mamás del cole querían ir a ver a Fede Bal bailar? Les parecía el hombre más sexy del mundo, y eran mamis del cole”.