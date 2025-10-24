La nueva edición de MasterChef Celebrity generó gran expectativa en el público, especialmente por la coincidencia de dos figuras con un pasado explosivo: Wanda Nara y Maxi López. El escandaloso quiebre de su relación ha sido un tema recurrente en la farándula argentina.

Luis Ventura, quien también participa en el reality de cocina, fue consultado en un móvil con Desayuno Americano (América) sobre su percepción del vínculo entre la ex pareja durante las grabaciones. El periodista se mostró "claro y picante".

La afirmación más polémica de Ventura fue directa y sin ambages: "Para mi nunca dejó de pasar cosas entre ellos".

Además de la chispa que aún podría existir, Ventura analizó la dinámica que mantienen, destacando la actitud de Maxi López en la relación familiar: "Veo que Maxi tiene muy claro cómo debe ser una relación de ensamble, cuando vos tenes que ensamblar la familia, en algún lugar tenes que dejar el conflicto de lado, porque sino es perjudicial para los chicos, eso lo tienen claro los dos". Ventura concluyó que, en esencia, son una ex pareja "no tóxica que apuestan por la familia".

No obstante, Ventura también usó su estilo filoso para describir el rol que Wanda ejerce sobre su exmarido. Con el estilo que lo caracteriza, lanzó sin rodeos una frase que encendió la polémica: "Wanda lo que hace es tenerlo a salto de rana todo el tiempo a Maxi".

Respecto a cómo toma esta situación la actual pareja de Maxi López, Daniela Christiansson, quien está embarazada de más de siete meses, Ventura ofreció una descripción contundente. Aseguró que Daniela "tiene en claro todo" y que es "una mujer abierta, que no celebra estar lejos de su marido cuando está embarazada". Finalmente, Ventura la definió como una mujer "que no es tóxica".

El participante de MasterChef Celebrity, que recientemente recibió una fuerte crítica de Germán Martitegui por escupir un ñoqui, reveló haber forjado una buena relación con el ex futbolista en las grabaciones, creando un "grupo" con Maxi y el Turco Husaín, por lo que comparten desayunos y almuerzos durante las jornadas. Ventura recordó incluso el inicio del romance: "Me acuerdo cuando Wanda empezó a salir con Maxi y se puso contenta de que le había regalado una notebook, fui a su casamiento y todo".