La Fiesta de Santa Bárbara 2025 volverá a reunir a miles de personas en Pocito entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre. La celebración, organizada por la iglesia de Santa Bárbara con el acompañamiento de la Municipalidad, se desarrollará íntegramente en la Plaza de la Libertad, retomando el espíritu de las antiguas ediciones.

Durante las dos primeras noches, las actuaciones se llevarán a cabo en el anfiteatro de la plaza. En tanto, el sábado y domingo, el escenario principal se montará sobre calles Vidart y Fray Justo Santa María de Oro, frente al edificio municipal.

Publicidad

La programación artística estará conformada exclusivamente por talentos departamentales y provinciales. Entre los protagonistas de esta edición se destacan Palo Santo, Diego Villegas, King of Banana, Nano Rodríguez, Sabor a Cumbia, La Nueva Fase y el dúo Díaz-Heredia, además de otros músicos que integran la grilla oficial.

Junto con los espectáculos, el público podrá acceder a una amplia oferta gastronómica compuesta por restaurantes de Villa Aberastain y la presencia de numerosos food trucks durante las noches centrales del evento.

Publicidad

Novena y Misa

De manera paralela a las actividades festivas, se desarrollará la Novena en honor a Santa Bárbara, patrona de Pocito. Todos los días se rezará el Rosario a las 7.30 y a las 19.30, mientras que la Misa se celebrará a las 21 horas. La ceremonia religiosa culminará el 7 de diciembre, coincidiendo con el cierre de la fiesta.