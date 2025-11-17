En un evento realizado en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al mandatario estadounidense Donald Trump, anunció la creación del “FIFA Pass”, un mecanismo que permitirá a los aficionados extranjeros con entradas para el Mundial de 2026 solicitar citas prioritarias para obtener su visa de ingreso a Estados Unidos.

Este anuncio responde a una de las principales preocupaciones previas al torneo, que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. Infantino destacó que “si tiene una entrada para el Mundial, podrá solicitar una cita prioritaria para obtener su visa, porque Estados Unidos le da la bienvenida al mundo”.

El presidente de la FIFA explicó que se espera la venta de entre seis y siete millones de entradas para los partidos, y que “entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial”. Con el FIFA Pass, aseguró, se garantizará que los verdaderos aficionados puedan asistir en las mejores condiciones, desde la obtención de su visa hasta su llegada al país.

Durante la primera fase de venta, residentes de Estados Unidos, Canadá y México lideraron la demanda de entradas, superando a países como Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. En ese tramo se adquirieron más de un millón de entradas, según informó la FIFA.

Donald Trump calificó el evento como una “oportunidad única en la vida” y resaltó su impacto económico: “Será una oportunidad económica sumamente importante para innumerables trabajadores y empresas estadounidenses, con una previsión de generar más de 30 mil millones de dólares”.

En su intervención, Infantino señaló la importancia de consolidar a Estados Unidos como potencia en el fútbol: “Ustedes son Estados Unidos, el país número uno del mundo, señor presidente. Deben ser también el país número uno en el deporte número uno del mundo. Tenemos que trabajar para lograrlo, y lo haremos. Y la Copa Mundial será muy, muy significativa en este sentido”.

El anuncio se realizó a 18 días del sorteo del Mundial, previsto para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, donde participarán el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump. Infantino anticipó que mil millones de personas seguirán el evento para conocer los emparejamientos y sedes. Hasta ahora, 32 selecciones están clasificadas, y para la noche siguiente se definirán 42 de los 48 cupos.

El senador Marco Rubio, presente en la presentación, se refirió a los retrasos para obtener citas de visa en Argentina y otros países. Explicó que se incorporaron más de 400 oficiales consulares adicionales a nivel mundial, duplicando el personal en algunas embajadas. Actualmente, aproximadamente el 80% de los solicitantes pueden obtener una cita en menos de 60 días, a diferencia de esperas previas que superaban los seis meses o incluso un año en Brasil y Argentina.

Rubio recomendó a los compradores de entradas solicitar sus citas lo antes posible, aclarando que tener un boleto no garantiza la entrada a Estados Unidos, pero sí otorga prioridad en la asignación de citas para visa. “El proceso de verificación es igual para todos, pero es más rápido para los poseedores de entradas”, afirmó, y advirtió: “No esperen hasta el último momento”.

La segunda etapa de venta, que ofreció un millón de entradas para el sorteo del Mundial, se desarrolló entre el 27 y el 31 de octubre.