Orrego inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Chimbas
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, inauguró el viernes 14 de noviembre el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Chimbas, un espacio destinado a fortalecer el cuidado, la estimulación y el acompañamiento integral de niñas y niños de 45 días a 3 años.
El acto contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y autoridades del Municipio de Chimbas.
Durante la inauguración, Orrego destacó la importancia de la obra para la primera infancia: “Queremos que los chicos tengan un espacio de aprendizaje, cuidado y mucho amor. Agradezco a las profesionales que sostienen este trabajo y destaco el esfuerzo de infraestructura para garantizar educación, salud y seguridad”, señaló.
El CDI forma parte de un programa nacional impulsado por los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social, que prevé la construcción de nuevos centros de primera infancia en distintas localidades. En San Juan, la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos supervisó la obra.
El edificio, proyectado bajo la tipología 2B en planta única, cuenta con aproximadamente 220 m² y posee salas diferenciadas por edades, espacios de recreación al aire libre, áreas de asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.
Entre sus espacios principales se encuentran: acceso principal, área administrativa con sanitario, cocina, sanitario para personas con discapacidad, lactario, deambulatorio, sala para niños de 2 y 3 años, comedor, patios internos y patio técnico.
La construcción se realizó con estructura metálica sobre platea de hormigón armado, tabiques interiores y exteriores con paneles de yeso y cementicios, pisos interiores de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes, y carpinterías de aluminio, chapa y madera. Los sanitarios y la cocina cuentan con revestimiento cerámico blanco.
Con esta inauguración, Chimbas suma un nuevo espacio destinado a garantizar derechos fundamentales de la primera infancia y a brindar atención integral de calidad a las familias del departamento.