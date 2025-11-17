El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, inauguró el viernes 14 de noviembre el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Chimbas, un espacio destinado a fortalecer el cuidado, la estimulación y el acompañamiento integral de niñas y niños de 45 días a 3 años.

El acto contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y autoridades del Municipio de Chimbas.

Durante la inauguración, Orrego destacó la importancia de la obra para la primera infancia: “Queremos que los chicos tengan un espacio de aprendizaje, cuidado y mucho amor. Agradezco a las profesionales que sostienen este trabajo y destaco el esfuerzo de infraestructura para garantizar educación, salud y seguridad”, señaló.

El CDI forma parte de un programa nacional impulsado por los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social, que prevé la construcción de nuevos centros de primera infancia en distintas localidades. En San Juan, la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos supervisó la obra.

El edificio, proyectado bajo la tipología 2B en planta única, cuenta con aproximadamente 220 m² y posee salas diferenciadas por edades, espacios de recreación al aire libre, áreas de asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

Entre sus espacios principales se encuentran: acceso principal, área administrativa con sanitario, cocina, sanitario para personas con discapacidad, lactario, deambulatorio, sala para niños de 2 y 3 años, comedor, patios internos y patio técnico.

La construcción se realizó con estructura metálica sobre platea de hormigón armado, tabiques interiores y exteriores con paneles de yeso y cementicios, pisos interiores de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes, y carpinterías de aluminio, chapa y madera. Los sanitarios y la cocina cuentan con revestimiento cerámico blanco.

Con esta inauguración, Chimbas suma un nuevo espacio destinado a garantizar derechos fundamentales de la primera infancia y a brindar atención integral de calidad a las familias del departamento.